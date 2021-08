De Ford Kuga is als midsize SUV de bestverkopende PHEV op de Europese markt. Klanten gebruiken zijn oplaadtechnologie waarvoor die is bedoeld want 49 % van de afgelegde kilometers is zuiver elektrisch.

Plug-in hybride voertuigen hebben zowel een verbrandingsmotor als een elektromotor met bijhorende batterij die je aan een wallbox of een stopcontact kan opladen. PHEV-modellen oogsten vaak kritiek omdat niet alle gebruikers hun voertuig (voldoende) opladen en enkel op benzine rijden waardoor dergelijke auto's minder zuinig zijn en hun nut vervalt.

De cijfers die Ford publiceert, tonen een ander verhaal en geven aan dat klanten hun voertuig zoveel mogelijk proberen op te laden zodat ze flink wat kilometers 'zero emission' kunnen rijden. Dat is ook de bedoeling van dit type 2-in-1 auto waarbij men de voordelen van een elektrische wagen combineert met de mogelijkheid om lange verplaatsingen met een klassieke verbrandingsmotor af te handelen.

Onderzoek van Ford leert dat bijna de helft (49 %) van alle afgelegde kilometers met deze voertuigen zuiver elektrisch gebeurde. De meeste ritten blijken kort en vallen perfect te overbruggen met het elektrische rijbereik van 56 km. Gebruikers rijden dagelijks gemiddeld 52 km. De Kuga-chauffeur steekt zijn of haar voertuig per 100 gebruiksdagen gemiddeld 89 keer in het stopcontact om op te laden.

Wat ook opvalt, is dat Ford-rijders hun voertuigen vooral 's nachts opladen. Dat is logisch omdat de wagens gedurende de nacht veel minder worden gebruikt en momenteel genieten veel klanten ook een gunstig nachttarief waardoor ze goedkoper rijden.

