Plug-in hybrid volgens Peugeot Sport

De Franse constructeur trekt naar Zwitserland met de 508 Concept Peugeot Sport Engineered die werd ontwikkeld door Peugeot Sport. Deze afdeling gaf reeds eind vorig jaar te kennen dat er diverse hybride versies zouden volgen met een sportieve insteek. Dat blijft ook geen dode letter want de technische specificaties van deze plug-in hybride versie ogen meer dan beloftevol. Peugeot monteert een 1.6 liter turbomotor (benzine) van 200 pk en die wordt geflankeerd door twee elektromotoren. Op de vooras levert de elektroaandrijving 110 pk en achteraan worden 200 elektrische pk's voorzien.

De e-motoren worden gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 11,8 kWh. Net als elke plug-in hybrid kan men deze wagen rijden in een performance-modus waarbij verbrandingsmotor en elektromotoren het vermogen cumuleren met het oog op de meest performante prestaties. Het kan ook groener in een volledig elektrische rijmodus waarbij de batterij een autonomie tot 50 km haalt. Naast de krachtige aandrijflijn verfijnde Peugeot Sport ook de besturing, er komen ook krachtiger remmen in combinatie met grotere velgen en Michelin Pilot Sport banden.(Belga)