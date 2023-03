Plantjes in Audi

Om een aangenamere omgeving in de auto te creëren, lanceert Audi de zogenaamde car plant die door specialist Daniel Ost werd ontwikkeld.

Dit is een initiatief van de Belgische Audi-invoerder om wat meer groen aan boord van de auto te krijgen. Daarvoor werd niet toevallig de Q8 e-Tron gekozen, een 100 % elektrische SUV. Boven op het dashboard werd in één van de vier ringen van het merklogo een plantje gezet, uiteraard in een bloempotje van gerecycled plastic. Plantenspecialist Daniel Ost stond in voor de creatie van de car plant.

Het gaat hier niet enkel over gezelligheid aan boord of ecologisch opsmukken van het interieur. Volgens een onderzoek van Audi wil 43 % van de Belgische bestuurders onder de 35 jaar graag wat meer natuur in het interieur van hun wagen. Daarnaast hecht 73 % van de automobilisten veel belang aan de algemene sfeer in zijn of haar wagen, wat vaak leidt tot het opsmukken van het interieur met snufjes. Dus waarom mag dat geen mooi plantje zijn?

Lager stressniveau

Audi haalt ook het advies van de Royal Horticultural Society aan dat de psychologische voordelen van de nabijheid van groen benadrukt: planten kunnen ons stressniveau verminderen, ons humeur verbeteren en ons zelfs attenter maken. Daarnaast hebben planten ook een functie als luchtreinigers en bevochtigers van gesloten ruimtes zoals het interieur van een wagen.

Deze car plant is voorlopig een leuk idee en een concept van Audi België, maar kan misschien ook gecommercialiseerd worden. Dan zal verder moeten worden nagedacht over praktische zaken, zoals de bevestiging van de bloempot op het dashboard om te voorkomen dat de passagiers die niet in hun gezicht krijgen bij een ongeval.