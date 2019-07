Het nieuwe concept van de "bochtmodule" van het bedrijf Protean Electric laat grote voertuigen toe in het stadsverkeer op een zakdoek te draaien, omdat de wielen 360° kunnen pivoteren.

Deze module kreeg de naam Protean360+ en is de eerste in zijn genre die werd ontwikkeld voor commerciële toepassingen. Hiermee kunnen de wielen van het voertuig volledig over 360° draaien dankzij een innovatieve ophanging met een pneumatische controle en een elektromotor voor de aandrijving. De lay-out van de ophanging laat ook een volledig vlakke interieurvloer in het voertuig toe, wat de laterale toegang sterk vereenvoudigt, zeker voor personen met een beperkte mobiliteit of voor het laden van grotere lasten.

Met dit concept is het voertuig ook veel wendbaarder en preciezer bestuurbaar, omdat het zich makkelijk in alle richtingen kan verplaatsen. Bijvoorbeeld net naast het voetpad, zodat de passagiers van een bus meteen op het voetpad kunnen uitstappen. Eens gestopt laat de pneumatische ophanging ook toe de vloer tot op het niveau van het voetpad te laten zakken, zodat de toegang nog veel makkelijker kan verlopen.(Belga)