Pininfarina bouwt snelste en krachtigste (Italiaanse) elektrische bolide

Die naam werd niet toevallig gekozen, want deze supercar werd genoemd naar de oprichter van de Carrozzeria Pininfarina, precies 90 jaar geleden. Battista is de grootvader van de huidige voorzitter van Pininfarina SpA, Paulo Pininfarina. De Battista zal in maart 2019 op het autosalon van Genève worden onthuld. De bolide zal extreme technologie aan boord hebben met een elektrische aandrijving die 1.900 pk en 2.300 Nm levert. Met een dergelijk potentieel zal deze supercar in minder dan 2 seconden van 0 tot 100 km/u accelereren en dat is zelfs sneller dan een Formule 1 bolide. Pininfarina belooft verder een topsnelheid van meer dan 400 km/u en hij zou ook een rijbereik halen tot 482 km. Pininfarina wil vanaf 2020 een luxemerk lanceren dat performante wagens bouwt met elektrische aandrijving. De koetswerkbouwer zal hiervoor samenwerken met Rimac, een vooraanstaande leverancier van elektrische aandrijvingen en batterijsystemen voor auto's. De Battista zou eind 2020 op de markt komen en er zullen slechts 150 exemplaren worden gebouwd. De prijs zou variëren tussen de 2 en de 2,5 miljoen dollar.

(Belga)