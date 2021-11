In 2022 hervormt Wallonië zijn autofiscaliteit. En dat heeft financiële gevolgen voor bezitters van pick-ups en oldtimers die voortaan zwaarder belast worden.

Belastinghervorming betekenen meestal dat de burger dieper in zijn geldbeugel zal mogen tasten. Dat geldt ook met de vernieuwde autofiscaliteit in Wallonië, die wijzigingen oplevert voor bedrijfsvoertuigen en oldtimers.

Met een aanpassing van de regelgeving voor bedrijfsvoertuigen wil de Waalse overheid vooral vermijden dat de privépersonen die een grote en benzineslurpende pick-up kopen nog onder het gunstige regime van bedrijfsvoertuigen vallen, waarvoor geen BIV is verschuldigd, maar enkel verkeersbelasting die doorgaans een goede 150 euro bedraagt.

Vanaf 1 januari 2022 zal het daarom nog enkel mogelijk zijn een bedrijfsvoertuig - dus ook een pick-up - in te schrijven door een zelfstandige met een ondernemingsnummer. Andere personen kunnen nog steeds een bedrijfsvoertuig kopen, maar dat zal dan worden belast zoals een personenauto, op basis van het vermogen en de CO2-uitstoot.

Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 januari 2022 en hebben geen terugwerkende kracht. Wie dus tot en met 31 december nog een pick-up koopt zal van de oude, gunstigere regeling kunnen profiteren. Het is dan ook geen toeval dat de pickups de laatste maanden de deuren van de Waalse verdelers uitvliegen.

Ook oldtimers krijgen beperkingen opgelegd © GF

Verder zal een voertuig ouder dan 30 jaar in Wallonië nog enkel kunnen genieten van de forfaitaire wegenbelasting van 38,64 euro als het een kenteken 'O' heeft. Anders zal bij een nieuwe registratie voor de ecomalus ook rekening gehouden moeten worden met de CO2-uitstoot.

Belastinghervorming betekenen meestal dat de burger dieper in zijn geldbeugel zal mogen tasten. Dat geldt ook met de vernieuwde autofiscaliteit in Wallonië, die wijzigingen oplevert voor bedrijfsvoertuigen en oldtimers.Met een aanpassing van de regelgeving voor bedrijfsvoertuigen wil de Waalse overheid vooral vermijden dat de privépersonen die een grote en benzineslurpende pick-up kopen nog onder het gunstige regime van bedrijfsvoertuigen vallen, waarvoor geen BIV is verschuldigd, maar enkel verkeersbelasting die doorgaans een goede 150 euro bedraagt.Vanaf 1 januari 2022 zal het daarom nog enkel mogelijk zijn een bedrijfsvoertuig - dus ook een pick-up - in te schrijven door een zelfstandige met een ondernemingsnummer. Andere personen kunnen nog steeds een bedrijfsvoertuig kopen, maar dat zal dan worden belast zoals een personenauto, op basis van het vermogen en de CO2-uitstoot.Deze nieuwe maatregelen gaan in vanaf 1 januari 2022 en hebben geen terugwerkende kracht. Wie dus tot en met 31 december nog een pick-up koopt zal van de oude, gunstigere regeling kunnen profiteren. Het is dan ook geen toeval dat de pickups de laatste maanden de deuren van de Waalse verdelers uitvliegen. Verder zal een voertuig ouder dan 30 jaar in Wallonië nog enkel kunnen genieten van de forfaitaire wegenbelasting van 38,64 euro als het een kenteken 'O' heeft. Anders zal bij een nieuwe registratie voor de ecomalus ook rekening gehouden moeten worden met de CO2-uitstoot.