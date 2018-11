Piaggio MPE HPE is pittige scooter-driewieler

Herinner dat de MP3 met een rijbewijs B mag worden bestuurd en dus interessant is voor automobilisten die op zoek gaan naar een vlot, alternatief vervoermiddel voor hun wagen. De nieuwe MP3 300 HP3 onderscheidt zich door zijn compacter formaat en lager gewicht. Hij heeft eveneens een modernere en sportievere styling en is van de overige MP3's te herkennen door onder andere zijn dubbele led-koplamp en zijn specifieke tinten.

Belangrijk nieuws schuilt onderhuids met de gloednieuwe watergekoelde eencilinder met elektronische injectie die 24,6 pk en 24,5 Nm produceert, wat zeer comfortabeler is voor gebruik in de periferie. Tegelijk onderging ook de CVT-transmissie aanpassingen om vlotter en stiller te functioneren.

Met zijn drie wielen biedt de MP3 300 HPE nog steeds meer veiligheid dan een gewone scooter op twee wielen, en natuurlijk is hij ook standaard voorzien van een ABS en een tractiecontrole. Om aan de behoeften van actieve klanten te voorzien is hij verkrijgbaar met het geconnecteerde platform Piaggio MIA, dat de verbinding met een smartphone toelaat via een USB-stekker. Daarmee wordt de telefoon meteen een multifunctioneel digitaal scherm. De Belgische prijzen van de MP3 300 HPE zijn nog niet bekend.(Belga)