De Piaggio Beverly is een icoon in het segment van de lichte maxiscooters voor de grootstad en is vooral in Italië erg populair. Naar aanleiding van zijn 20ste verjaardag werd hij volledig vernieuwd zodat hij helemaal up-to-date aan het nieuwe decennium kan beginnen.

De Piaggio Beverly is een maxiscooter in de GT-categorie, hij maakt het verschil met grote wielen (16" voor, 14" achter) en een stijlvolle, haast chique uitstraling. Het is de ideale mobiliteitsoplossing voor pendelaars die gevoelig zijn voor een trendy imago, maar zich ook comfortabel willen verplaatsen. Het profiel en de vormtaal van de nieuwe Beverly 2021 blijven ongewijzigd, al oogt het lijnenspel voortaan strakker en moderner.

Er zijn twee types Beverly: de gewone, eerder sobere maar stijlvolle versie en de Beverly S, die een meer viriele uitstraling biedt, met matte tinten en donkere koetswerkelementen. De nieuwe Beverly verwelkomt vooral twee nieuwe ééncilindermotoren (300 en 400 cc) van de PKe (High Performance Engine) familie en voldoen aan de Euro 5 emissienorm. De 300 cc motor biedt 23% meer vermogen met 23% dan de vorige versie en levert 25,8 pk bij 8.000 opm. Ook het maximumkoppel stijgt met 15% (26 Nm bij 6.250 opm). De 400cc motor - die de 350cc vervangt - ontwikkelt 35,4 pk en 37,7 Nm. Deze krachtigste versie mikt vooral op pendelaars die hem ook op de snelweg gebruiken.

Hoewel het frame ongewijzigd blijft, monteert Piaggio nieuwe Showa-veren in combinatie met een grotere voorvork die meer stabiliteit biedt zodat de Italiaanse maxiscooter zich meer als een echte motor gaat gedragen. De verlichting gebruikt LED-technologie en er komt een volledig nieuw LCD-dashboard (5,5") met de nodige connectiviteit voor een smartphone. De nieuwe intelligente sleutel kan in je jaszak blijven zitten, want het contact inschakelen en het zadelslot ontgrendelen gebeurt via knoppen op het dashboard.(Belga)

