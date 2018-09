Piaggio Ape 50 voldoet aan Euro 4-norm

Ter herinnering: de Ape 50 is de enige bestelwagen ter wereld die vanaf de leeftijd van 14 jaar bestuurd mag worden, tenminste in de landen waar de wetgeving dat toelaat (zoals Italië), en vanaf 16 jaar in de meeste andere landen van de Unie.

De kleine Piaggio Ape 50 lijkt misschien minuscuul, maar hij blijft een zeer handig werkpaard in drukke steden met smalle straten. Zeker in Italië is de Ape immens populair, omdat hij zich makkelijk door de verkeersdrukte weet te wurmen. Bovendien is hij eenvoudig te parkeren vergeleken met grote vrachtwagens die dubbel moeten parkeren om te lossen en zo het verkeer hinderen.

De "Apino" 50cc werd in 1969 gelanceerd en evolueerde sindsdien amper. Toch werd nu een belangrijke stap gezet met een nieuwe motor die aan de Euro 4-norm voor bromfietsen voldoet, waardoor dit model er weer voor vele jaren tegenaan kan. Om hem efficiënter te maken, kreeg de Piaggio ook een gecombineerd remsysteem en een nieuw dashboard met voor het eerst een verklikkerlichtje voor de brandstofreserve. Verder zijn er nog een nieuwe led-verlichting, hertekende spatborden en nieuwe spiegels voorzien. (Belga)