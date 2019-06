Peugeot kondigt aan dat het vanaf nu drie belangrijke modellen met elektrische aandrijving beschikbaar stelt op de Franse thuismarkt. Zowel de volledig elektrisch aangedreven e-208, als de 3008 Hybrid, tot de 508 en 508 SW Hybrid kunnen potentiële klanten vandaag bestellen.

Hoewel Carlos Tavares - de grote baas bij PSA, nvdr. - een koele minnaar is van elektrische aandrijving, kan ook PSA en bij uitbreiding Peugeot niet anders dan volledig of gedeeltelijk over te schakelen op elektrische aandrijving om de steeds strenger wordende CO2-doelstellingen te kunnen halen. Constructeurs moeten immers de gemiddelde CO2-uitstoot van hun volledig gamma danig terugdringen om boetes te vermijden. De meest opvallende versie is de volledig elektrisch aangedreven versie van de nieuwe generatie 208 die vanaf de lancering beschikbaar zal zijn. Deze compacte stadswagen heeft een elektromotor van 136 pk en 220 Nm die wordt gevoed door een batterij van 50 kWh. Met die capacitait haalt de kleine Peugeot een rijbereik tot 340 km. Peugeot biedt een garantie van 160.000 km of 8 jaar op de batterij. De hybride versie van 3008 maakt gebruik van een benzinemotor van 180 pk in combinatie met een elektromotor die 110 pk levert. Het systeemvermogen bedraagt 225 pk en de batterij (die aan het stopcontact kan worden opgeladen) heeft een capaciteit van 13,2 kWh. Dat volstaat voor een zuiver elektrisch rijbereik van 40 km. De 508 en de 508 SW krijgen precies dezelfde hybride aandrijflijn, maar deze versie komt 45 km ver in de 100% elektrische rijmodus. (Belga)