Peugeot zet zijn elektrisch offensief verder met een e-variant van zijn populaire compacte bestelwagen, de Partner. Eerder monteerde de Franse constructeur ook al een elektrische motor en een batterijpack in de grotere e-EXPERT en e-BOXER bestelwagens.

De Partner is één van de meest succesvolle compacte bestelwagentjes die vaak in steden worden ingezet door professionals en besteldiensten. Sinds de lancering van de eerste generatie Partner in 1996 werden wereldwijd ruim 2 miljoen exemplaren gebouwd. Om vooral in drukbevolkte gebieden emissievrij te kunnen rijden, blijkt een elektrisch aangedreven versie een logische evolutie.

De actuele Peugeot Partner is sinds 2018 op de markt en het gamma wordt voortaan aangevuld met een volledig elektrisch aangedreven variant. De aandrijflijn is geen onbekende, want het gaat om de 136 pk sterke elektromotor die ook in de Peugeot personenwagens (e208 en e2008) wordt gebruikt.

De motor levert een koppel van 260 Nm waardoor de bestelwagen in 11,2 seconden naar 100 km/u spurt. De topsnelheid wordt beperkt tot 130 km/u. Nodig, zo blijkt, want de luchtweerstand van een bestelwagen is vrij groot en hogere (top)snelheden zou de autonomie hypothekeren. Met deze configuratie belooft Peugeot een (WLTP-)rijbereik tot 275 km dankzij de lithium-ion batterij met een capaciteit van 50 kWh. Deze ePartner is een klassieke bestelwagen met een laadvermogen tot 800 kg en een laadcapaciteit tot 4,4 m3. Het merk voorziet een lange en een korte koetswerkvorm en de ePartner is tevens leverbaar als personenwagen met 5 zitplaatsen.

