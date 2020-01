Vandaag lanceert de Franse constructeur volledig elektrische versies van de 208 en later ook de 2008 en de Partner. Hoewel deze technologie vandaag omwille van strengere emissienormen steeds meer ingang vindt, is de elektrische auto verre van nieuw.

Op de Rétromobile, een vermaarde oldtimerbeurs in Parijs die plaatsvindt van 5 tot 9 februari, zal Peugeot enkele klassieke elektrische modellen tonen. De constructeur laat er bijvoorbeeld de VLV (Véhicule Léger de Ville) met een zuiver elektrische aandrijving. Het voertuigje werd tussen 1941 en 1946 gebouwd en de productieteller bleef (tijdens de moeilijke oorlogsjaren) staan op 377 exemplaren. De VLV beschikte over vier 12 Volt batterijen en haalde een autonomie van 75 tot 80 km bij een topsnelheid van 36 km/u. In een veel recenter verleden (1993) commercialiseerde Peugeot ook de 106 electric, een wagentje dat zijn basis, inclusief de elektrische aandrijving deelde met de Citroën Saxo electric. Deze compacte stadswagen haalde zijn elektriciteit uit zware loodbatterijen en realiseerde in optimale omstandigheden een autonomie van 80 km. De topsnelheid die de bescheiden elektromotor realiseerde, werd begrensd bij 91 km/u. Zoals gezegd is deze retrospectieve georganiseerd om de lancering van de e-208 in de verf te zetten. De constructeur communiceert wel veel over het model, maar concrete leveringen op de Belgische markt laten voorlopig op zich wachten, hoewel het model op de Franse markt reeds in oktober van vorig jaar werd gelanceerd. (Belga)

