Peugeot kiest voor neoretro design

Hoewel Peugeot baas Tavares een koele minnaar is van elektrische aandrijving toont het Franse merk met de leeuw uitgerekend op de Franse motorshow een elektrisch aangedreven concept die meteen een knipoog is naar één van de kroonjuwelen van Peugeot, en dan hebben we het over de 504 Coupé.