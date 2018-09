Peugeot introduceert plug-in hybrides

Deze hybride aandrijvingen combineren de bekende 1,6 liter PureTech-benzinemotor met een alternator-starter, een lithium-ionbatterij, een specifieke achttrapsautomaat en één of twee elektromotoren. De voorwielaangedreven Hybrid-versie produceert zo een systeemvermogen van 225 pk. De Hybrid4-variant van de 3008 is goed voor 300 pk en beschikt dankzij een extra elektromotor op de achteras meteen over vierwielaandrijving.

De 11,8 kWh sterke lithium-ionbatterij van de Hybrid raakt zuiver elektrisch 40 kilometer ver. Het exemplaar van 13,2 kWh in de 3008 Hybrid4 zelfs 50 kilometer. Daarbij kan telkens een 'elektrische' topsnelheid van 135 km/u bereikt worden. Opladen duurt naargelang de stekker en de laadpaal tussen 1 uur 45 minuten en 7 uur. De CO2-uitstoot in de WLTP-cyclus bedraagt 49 g/km. De Peugeot Hybrids hebben verschillende rijstanden - Normal, e-Save en Sport - en kunnen met de Brake-functie ook met één pedaal bestuurd worden. Begin 2019 verschijnen deze modellen in de showrooms.(Belga)