Peugeot Inception alleen op techsalon

Begin volgend jaar showt Peugeot een gloednieuw studiemodel, de Inception. Dat zal niet gebeuren op een klassiek autosalon, maar wel op de CES of de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Steeds meer constructeurs blijven niet alleen weg van klassieke autosalons (voor zover die nog kunnen overleven), automerken wijken uit naar technologiebeurzen. Dat komt enerzijds omdat de nieuwigheden die men wil demonstreren vooral van elektro-technologische aard zijn, iets anders dan een parade van bevallige koetswerken en pk-brakende motoren.

Zero emission en connectiviteit is dus wat we mogen verwachten van deze Peugeot-noviteit. Veel wil de Franse constructeur nog niet prijsgeven, los van het feit dat de nieuweling exclusief over een elektrische aandrijving zal beschikken. Qua design krijgt de Inception Concept een futuristische vormtaal. De leeuw van het merkt staat overigens prominent op het radiatorrooster dat wel al wordt getoond. De gestyleerde leeuw wordt geflankeerd door drie horizontale stroken langs beide kanten van het embleem.

Peugeot belooft ook een vernieuwend interieur en daar kunnen we ons iets bij voorstellen want het merk introduceerde eerder al de i-cockpit waarbij je als bestuurder een bijzonder dynamische zithouding krijgt dankzij het klein, laaggeplaatst stuurtje met een kijkhoek waarbij je niet door het stuur, maar wel boven het stuur kijkt naar het (digitale) tellercluster en uiteraard de rijbaan.