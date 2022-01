Op 14 januari zou het Brusselse Autosalon de poorten geopend hebben. Niet dus, maar toch kan de consument in deze 'salonperiode' koopjes doen. Peugeot biedt een extra korting voor de eerste onlineklanten.

De meeste merken stellen dat het Autosalon dit jaar verhuist naar de showroom van de dealer, maar Peugeot gaat nog een stapje verder door de consument de mogelijkheid te bieden om de wagen meteen online te kopen. Op de website van Peugeot kan je uiteraard de wagen configureren maar het merk met de leeuw zorgt er ook voor dat de klant zijn aankoop kan finaliseren.

De eerste 200 klanten die het aandurven om hun bestelling online te plaatsen, kunnen rekenen op een mooi extra voordeel (dat varieert al naargelang het gekozen model), naast de bestaande salonvoorwaarden. Op de site kan de klant bovendien de levertijd (uitgedrukt in weken) aflezen, zodat wie dringend een nieuwe wagen nodig heeft, meteen kan kiezen voor een model dat snel(ler) kan worden geleverd.

Zoals dat gaat bij een online-aankoop, kan de klant aangeven dat hij of zij een gratis levering aan huis wenst en er zijn zelfs mogelijkheden om de aankoop in één moeite te financieren. Tot slot krijgt de koper 14 dagen tijd om te beslissen via een 'tevreden of terugbetaald'-clausule in het aankoopcontract.

Dit voordeel voor onlineklanten is beschikbaar op de 208, 2008, 308, 3008 en de e-Rifter. Omdat deze manier om een auto te kopen erg vernieuwend is, voorziet Peugeot ook adviseurs die de klant telefonisch kunnen bijstaan gedurende de online-aankoopprocedure.

