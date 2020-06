De nieuwe Peugeot Traveller is voortaan verkrijgbaar met een 100% elektrische motor. Dankzij de twee types accu (50 of 75 kWh) kan de bestelwagen die werd omgebouwd om ook mensen te kunnen vervoeren tot 330 km afleggen (volgens de WLTP-cyclus) met één batterijlading.

Dit is vooral een interessante optie voor taxibedrijven. De e-Traveller is ook interessant voor particulieren die de beste manier zoeken om in de stad te rijden zonder emissie van schadelijke stoffen of geluid.

De Peugeot e-Traveller beschikbaar in twee shuttle varianten voor vervoersprofessionals zoals taxibedrijven, hotels of luchthavens. Er is de Business (5 tot 9 zitplaatsen) en de Business VIP (6 tot 7 zitplaatsen). Er versies bieden twee elektrisch bediende zijdelingse schuifdeuren en ze beschikken over donker privacy glas waarvan de opaciteit naar keuze (70%) of zelfs (90%) bedraagt. De tweede versie is de Combispace, die op particuliere klanten mikt met het Active- of het Allure afwerkingsniveau en beschikbaar is met 5 tot 8 zitplaatsen. De Combispace speelt in op de uiteenlopende behoeften van zowel gezinnen als vrijetijds- en sportliefhebbers die op zoek zijn naar modulariteit en verschillende stoel en koffer configuraties. Net als bij de thermische versies zijn er drie chassislengtes (4,60, 4,95 en 5,30m) beschikbaar, maar de e-Traveller is nooit hoger dan 1,90m.

Zijn maximumsnelheid wordt begrensd bij 130 km/u en hij accelereert in 13,1 seconden van 0 tot 100 km/u. De prijs is momenteel nog niet bekend.(Belga)

