De transportsector ziet vooral heil in waterstof om emissievrij te rijden. Peugeot biedt met de e-Expert Hydrogen een elektrische bestelwagen aan die waterstof tankt en ook aan de stekker kan. Dat geeft bijkomende flexibiliteit.

Ook de Stellantis Groep ziet voor zijn bestelwagens een elektrische toekomst op waterstof. De voornaamste redenen ? Een groter rijbereik en sneller laden. In navolging van de Opel Vivaro e-Hydrogen brengt Peugeot nu een gelijkaardige e-Expert Hydrogen op de markt.

Tanken van waterstof gaat snel. © GF

Ook batterij aan boord

De e-Expert maakt gebruik van een brandstofcel die de waterstof omzet in elektriciteit die dan gebruikt wordt voor de aandrijving van de elektromotor. Daarnaast heeft de e-Expert Hydrogen nog een lithium-ionbatterij van 10,5 kWh die via een stekker kan worden opgeladen aan een gewoon stopcontact of een wallbox. De combinatie van beide technologieën geeft de bestelwagen een grotere flexibiliteit in de tankmogelijkheden en dus ook het gebruik.

De Peugeot e-Expert is voorlopig nog enkel beschikbaar in Frankrijk en Duitsland via leasingformules. Hij wordt beschikbaar in twee koetswerklengtes, heeft een topsnelheid van 130 km/u en een WLTP-rijbereik van ongeveer 400 kilometer. Een bredere commercialisatie in andere landen zou mogelijk zijn vanaf 2023.

Peugeot ziet toekomst in een combinatie van waterstof en elektriciteit. © GF

