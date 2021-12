Peugeot lanceert het liefdadigheidsinitiatief 'De hartverwarmende testrit' waarbij potentiële klanten tijdens een proefrit geschenken kunnen afgeven bij voedselbanken om tijdens de eindejaarsperiode de kansarmen een hart onder de riem te steken.

Peugeot gaat in december een liefdadigheidsfactor toevoegen aan de testritten die klanten uitvoeren bij de 45 erkende dealers van het merk. "Het idee ontstond de proefritten die klanten uitvoeren met geëlektrificeerde modellen van ons merk extra betekenis te geven", zegt Marketing Director Erika Bouteloup over de actie 'De hartverwarmende testrit'.

Als een klant een voertuig wil testen, gaat hij meestal de weg op zonder een specifieke bestemming in gedachten. Daarom kwamen we op het idee om hem een bepaald doel voor te stellen. We bieden hem de mogelijkheid om één van onze geëlektrificeerde modellen te proberen maar ook om een actieve rol te spelen voor de meest kansarmen tijdens deze feestdagen, hét moment om geschenken aan te bieden."

De decembercampagne van Peugeot. © GF

Het doel is om in december 1.000 cadeaus te bezorgen of 22 per verkooppunt. Deze 1.000 geschenken worden aangeboden in samenwerking met Dreamland. Peugeot noemde dit initiatief 'de hartverwarmende testrit' omdat elke testrijder zo kan bijdragen om mensen te helpen die niet de mogelijkheid hebben om het einde van het jaar feestelijk te vieren. Een mooi initiatief dat ook werd uitgewerkt samen met voedselbanken in België.

