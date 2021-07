In 2023 kiest het Wereldkampioenschap Uithouding (WEC) voor vernieuwing en kan op heel wat vers bloed rekenen. Ook Peugeot maakt zijn comeback met de 9X8 Hypercar die zopas werd onthuld.

Het deelnemerslijstje van het WEC 2023 oogt al zeer indrukwekkend met de aanwezigheid van Toyota, Audi, Alpine, Ferrari, Porsche en nu ook Peugeot, dat terugkeert naar de uithoudingsraces en Le Mans na de eerdere successen met de 905 en 908 prototypes. De Peugeot 9X8 Hypercar zal aantreden in de LMH-klasse en heeft als voornaamste ambitie een nieuwe overwinning te behalen in de 24 Uren van Le Mans, dé grote klassieker in de uithoudingsracerij.

De 9X8 verschijnt in 2023 aan de start in Le Mans. © GF

De 9X8 ziet er zeer fraai en dynamisch uit met verschillende stijlelementen die verwijzen naar de productiemodellen, zoals de lichtsignaturen en de grote ventilatie-opening in de snuit. Voorlopig heeft de bolide geen achtervleugel, die nochtans typisch en meestal noodzakelijk is voor proto's in deze klasse. Maar volgens Peugeot levert het ontwerp zo al voldoende neerwaartse druk waardoor een opzichtige achtervleugel niet nodig zou zijn. Afwachten wat de definitieve versie van 9X8 gaat geven als die op de startgrid verschijnt.

Voor de aandrijving doet Peugeot beroep op een 680 pk sterke V6 2,6 liter biturbo die centraal wordt ingepland en de steun krijgt van een elektromotor van 200 kW op de vooras, waarmee de 9X8 dus over vierwielaandrijving beschikt. Het Franse merk trok al een ploeg sterke rijders aan: ex-F1-piloot Kevin Magnussen, Loïc Duval, Jean-Eric Vergne, Paul di Resta, Mikkel Jensen en Gustavo Menezes.

De cockpit van de 9X8. © GF

