Bij de elektrificatie van wagenaanbod staat efficiëntie voorop ten koste van rijplezier. De Peugeot 508 PSE is de uitzondering op de regel die ondanks zijn hybride aandrijving de bestuurder toch nog de emoties bezorgt.

Peugeot maakt dit jaar zijn comeback in de uithoudingsraces met een Le Mans Hypercar en die betrokkenheid in de autosport moet natuurlijk ook een beetje doorsijpelen in het commerciële aanbod van het Franse merk binnen de Stellantis Groep. Vandaar dat de sportafdeling de 508 Hybrid onder handen mocht nemen en voorzien van de badge 'Peugeot Sport Engineered', afgekort PSE.

Het resultaat mag er zijn, want de combinatie van de 1,6 liter benzinemotor met twee elektromotoren is goed voor een systeemvermogen 360 pk en 520 Nm, wat van deze plug-in hybride meteen het krachtigste model uit het gamma maakt. De aandrijving wordt gekoppeld aan een 8-trapsautomaat en door een elektromotor op de achteras beschikt de 508 PSE Hybrid meteen over vierwielaandrijving. Tegelijk kan er op de batterij van 11,8 kW nog 42 km zuiver elektrisch gereden worden.

Een systeemvermogen van 360 pk zorgt voor vinnige prestaties. © GF

Strak door de bocht

Uiteraard zet de 508 PSE Hybrid met die power zeer pittige prestaties neer met een spurt van 0 naar 100 km/u in 5,2 seconden. En dankzij de aanpassing aan het onderstel (breder spoor, strakkere demping, ...) en de 20" velgen met brede sportrubbers gaat hij ondanks zijn gewicht van 1,8 ton zeer dynamisch door de bochten. Hybride sportief rijplezier is dus mogelijk, dat bewijst deze 508 PSE Hybrid.

De sportieve uitvoering is vrij discreet en enkel te herkennen aan details zoals de kryptoniet gele accenten in de neus, op het stuur en de stiknaden van de stoelen. De 508 PSE Hybrid is een heerlijke reiswagen voor wie graag wat dynamischer stuurt, al moet daarvoor wel iets dieper in de buidel getast worden. Voor 67.850 euro verandert de berline van eigenaar, voor de breakversie wordt 2.000 euro meer gevraagd.

Het bekende interieur met het kleine stuurwiel werd opgefrist met kryptoniet gele accenten. © GF

