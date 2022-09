Peugeot 408 klaar voor debuut

In het najaar lanceert Peugeot de nieuwe 408 die met zijn rank silhouet een opvallende verschijning wordt. Er is keuze uit klassieke benzinemotoren, een plug-inhybride en een elektrische aandrijving.

Terwijl in het ruimere segment tot voor kort berlines en breaks nog zeer populair waren, rukken ook de crossovers en aanverwanten daar sterk op. Zo werd ook de nieuwe Peugeot 408 een wat eigenzinnige, hoog uitgevallen fastback met stoere koetswerktrekken en speciale designfeatures, zoals de 20” monolithische velgen die de logische ronde structuur van het wiel doorbreken.

De 408 is uiteraard de blikvanger op de Peugeot-stand op het volgende Autosalon van Brussel dat opnieuw in januari 2023 plaatsvindt. Maar intussen wordt het nieuwe model al in het dealernet verwelkomd met een aantrekkelijke ‘First Edition’ die uitpakt met een exclusieve uitrusting voor een scherpe prijs.

Eerst plug-inhybride

Het gaat om de 1,6 liter plug-inhybride met 225 pk gekoppeld aan een achttrapsautomaat in ‘Obsession Blue’ koetswerklak, die in een beperkte lanceringseditie voor de prijs van 50.400 euro wordt aangeboden. Daarbij krijgen de eerste 50 klanten een Electric Pack aangeboden, dat onder meer de installatie van een laadpaal thuis en een laadwaarde van 250 euro omvat.

De volgende maanden rolt Peugeot dan stilaan het volledige aanbod van de nieuwe 408 uit met een ruime keuze van aandrijvingen op benzine, plug-inhybrides en ook 100 % elektrische versies.