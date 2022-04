Peugeot breidt het aanbod van zijn 308 uit met een ruime en stijlvolle break die uiteraard ook een plug-in hybride aandrijving krijgt om vinnige prestaties aan een lage uitstoot te koppelen.

Tegenwoordig wordt het autonieuws bijna volledig beheerst door de lancering van nieuwe crossovers, bij voorkeur met een elektrische aandrijving. Je zou bijna vergeten dat er nog klassieke modellen in het aanbod zitten want ook die blijven hun troeven en aanhangers behouden.

Zo lanceerde Peugeot onlangs de breakversie van zijn nieuwe 308. Deze 308 SW werd langer, lager, ruimer, eleganter en gestroomlijnder dan zijn voorganger, meldt het Franse merk van de Stellantis Groep. De 4,64 meter lange break pakt inderdaad uit met een mooi geproportioneerd koetswerk dat dankzij een grote wielbasis en een ruime achterpartij ook een riante zit- en laadruimte verzekert.

De bekende trekken komen terug in de goed geproportioneerde breakversie. © GF

Ruim en functioneel

Zowel voor- als achteraan zitten volwassenen comfortabel in de 308 SW, terwijl de laadruimte van 608 naar 1.634 liter kan worden uitgebreid door het neerklappen van de tweedelige achterbank en er zo ook voorwerpen tot 1,85 meter lang vervoerd kunnen worden. Deze Peugeot 308 SW is dus best handig in gebruik.

Daarnaast biedt de 308 SW de gekende functionaliteiten, uitrusting, aandrijvingen en het digitale dashboard i-Cockpit met het kleine laaggeplaatste stuurwiel dat een kartgevoel geeft en zeker bij niet iedereen goed in de hand ligt en soms het zicht op de tellers belemmert.

De digitale cockpit met het typische kleine stuurwiel. © GF

Wat de motorisaties betreft, is er keuze uit een 1,6 liter benzine hybride met 180 pk of 225 pk, een 1,2 liter benzine met 110 of 130 pk en zelfs nog een goede 'oude' 1,5 liter diesel van 130 pk. De prijzen van de Peugeot 308 SW beginnen bij 25.090 euro.

