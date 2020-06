De Peugeot 308 die in 2013 op de markt kwam en waarvan in tussentijd meer dan 1,5 miljoen exemplaren van werden gebouwd, zal nog deze zomer een update krijgen. Pas volgend jaar wordt een grondige facelift voorzien.

De meest opvallende verandering is de komst van de digitale i-Cockpit die gebruik maakt van een 10-inch HD-scherm vlak achter het stuur. Het krijgt de nieuwste ontwikkelingen op vlak grafisch ontwerp die eerder te zien waren op de recente 208 & 2008 modellen. Het systeem werkt gebruiksvriendelijker, oogt fraaier en meer hedendaags. Het capacitieve centrale aanraakscherm centraal op het dashboard blijft behouden en heeft een "glanzende" afwerking die aansluit bij de nieuwste smartphone trends.

Qua uiterlijk zijn er geen grote veranderingen bij de 308, afgezien van een nieuwe kleur (Vertigo Blue Pearlescent Triple Layer) die op de 208 werd gelanceerd. Er komt eveneens extra keuze met nieuwe velgen (16 inch Zircon en 17 inch Boca). Tot slot wordt er een modernere interieurafwerking gelanceerd. Afhankelijk van het uitrustingsniveau biedt Peugeot extra standaarduitrusting voor de 308 waardoor dit model nog interessanter zal worden voor de klant.

Onder de motorkap biedt deze Franse auto nog steeds de keuze uit de 1.2 PureTech met 110 of 130 pk en de 1.5 BlueHDi die 100 of 130 pk levert. De 1.6 PureTech met 205 pk en de 2.0 BlueHDi van 180 pk zijn niet langer beschikbaar. Voor de sportievelingen blijft de 308 GTi (1.6 met 263 pk) weldegelijk in het gamma.(Belga)

