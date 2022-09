Peugeot 308 aan de stekker

Peugeot breidt het aanbod van zijn 308 uit met een 100 % elektrische versie met een indrukwekkend rijbereik van 400 kilometer, die er ook als break is.

Een heikel punt bij de elektrificatie van ons wagenpark is de vaak beperkte actieradius van de kleinere en of goedkopere modellen. Dat leidt al eens tot ‘range anxiety’ of de angst om onderweg zonder stroom te vallen. Nu wordt op dat vlak grote vooruitgang geboekt door de automerken die niet alleen grotere maar ook veel efficiëntere batterijen gebruiken.

Een effect waarmee de nieuwe Peugeot e-308 graag uitpakt. Want het bescheiden accupakket van 54 kWh van deze middenklasser garandeert volgens de constructeur een rijbereik van ruim 400 kilometer, al is het nog even wachten op de exacte WLTP-waarde. Met een geschat elektriciteitsverbruik van 12,7 kWh stroom per 100 kilometer is de Franse EV dus een van de zuinigste modellen in zijn klasse. Wat natuurlijk een extra troef is, zowel op vlak van rijbereik als budget met de dure energie.

De Peugeot e-308 functioneert zeer zuinig.

Geheimzinnig

Het geheim voor deze soberheid zou deels schuilen in een ‘speciale’ versnellingsbak, waarover nog wat geheimzinnig wordt gedaan en geen details zijn verstrekt. Wel is geweten dat de nieuwe elektromotor 156 pk en 260 Nm koppel produceert die naar de voorwielen gaan.

De Peugeot e-308 komt half 2023 op de markt en wordt dan ook meteen als break leverbaar. Hij is daarmee de tweede elektrische break op de markt naast de MG5. Bijna op hetzelfde moment wordt trouwens de elektrische Astra break van zustermerk Opel verwacht, die een identieke technische basis gebruikt.