Peugeot 2008 wordt miljonair

De Peugeot 2008 werd in 2013 gelanceerd en is één van de drie best verkochte SUV-modellen in ruim 30 Europese landen. Deze compacte SUV wordt geleverd met PureTech-benzinemotoren en Blue HDi-dieselmotoren die rijplezier combineren met een laag verbruik. Grip Control zorgt voor extra tractie in moeilijke en gladde rijomstandigheden en het systeem past zich aan elk soort wegdek aan.

De compacte Peugeot crossover wordt geproduceerd in Europa, China en Latijns-Amerika, maar de fabriek van de PSA-groep in Mulhouse (Frankrijk) blijft de bakermat van het model. Momenteel worden er 780 exemplaren per dag gebouwd en vorig jaar klokte de teller af op 193.000 Peugeot 2008's. Omdat 62% van de onderdelen in Frankrijk worden geproduceerd, draagt de Peugeot 2008 sinds zijn lancering het label "Origine France Garantie". De sleutels van het miljoenste model (Crossway-versie met Pure Tech 130 motor) werden aan de gelukkige klant, mevrouw Jung, gegeven door Jean-Philippe Imparato, president en CEO van Peugeot. (Belga)