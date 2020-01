In Paleis 3 van de Heizel presenteert Peugeot op zijn 2.000 m2 grote salonstand enkele interessante nieuwigheden, waaronder de Europese première van de nieuwe 2008 SUV.

De nieuwe Peugeot 2008, die is gebaseerd op het nieuwe, moduleerbare CMP-platform (Common Modular Platform), biedt de keuze uit diverse energiebronnen: zuiver elektrisch, benzine en diesel. Net als de eveneens pas gelanceerde 208 trouwens, die eveneens een grote blikvanger wordt op de Peugeot-stand. De elektrische varianten hebben een batterij met een capaciteit van 50 kWh en kunnen daarmee respectievelijk 320 en 340 kilometer ver rijden volgens de WLTP-cyclus.

Verder pakt het Franse merk nog uit met de Concept 508 Peugeot Sport Engineered, die vooruitblikt op het gamma performante elektrische seriemodellen dat wordt ontwikkeld door Peugeot Sport. Dit studiemodel is afgeleid van de 508 Hybrid berline en gaat prat op een aangescherpte stijl, een specifieke, atletische look en een herwerkte stroomlijn. Deze snelle hybride 508 verzekert sterke prestaties, vergelijkbaar met die van auto's met een 400 pk sterke verbrandingsmotor en kan ook 50 km zuiver elektrisch rijden.

Intussen heeft Peugeot een volledig geëlektrificeerd gamma met zijn 100% elektrische en plug-inhybride modellen én zijn tweewielers. Op het salon zijn inderdaad ook enkele nieuwigheden van Peugeot Cycles te zien: de eT01FS Crossover Power Tube, een trekkingfiets met elektrische ondersteuning, en de elektrisch ondersteunde stadsfiets eC01 Power Tube D9. (Belga)

