In 1991 lanceerde Peugeot de eerste versie van de erg compacte 106. Van die stadswagentjes werden ruim 2,8 miljoen exemplaren gebouwd.

Voor Peugeot was dit een bijzonder succesvol model dat meer dan 12 jaar onafgebroken in productie bleef. Het autootje was iets langer dan 3,5 meter en werd door een breed publiek gesmaakt. Peugeot zette het model zelfs in het Groep N rallykampioenschap in en er kwamen tal van speciale reeksen, waaronder een sportief georiënteerde 106 Rally, naast themaversies zoals de Rolland Garros.

In het Peugeot-museum in het Franse Sochaux loopt nog tot eind van dit jaar een tentoonstelling waar acht versies van dit compacte wagentje staan. Naast de klassieke benzine en diesels staat er ook een bijzonder exemplaar met een elektrische aandrijving. Dit model werd in 1995 gelanceerd en bleek op dat ogenblik ronduit visionair.

Het elektrische autootje bood bescheiden prestaties met een topsnelheid van 90 km/u en een (officiële) autonomie tot 100 km. Omdat de stroom uit klassieke lood-zuur batterijen werd gehaald, was het gewicht van de wagen vrij hoog, wat de prestaties en vooral het rijbereik beperkte. Ondanks de hooggespannen verwachtingen van de constructeur bij de lancering, werden er gedurende de 8 jaar dat het elektrische wagentje in productie bleef amper 6.500 exemplaren van verkocht.

De meeste van die compacte elektrisch aangedreven voertuigen gingen naar overheden en gemeentelijke diensten maar doorbreken deed de technologie niet omwille van de beperkte energiedensiteit van de batterijen. Pas vanaf de komst van lithium-ion batterijtechnologie zoals we die vandaag kennen, werden elektrische voertuigen ruimer inzetbaar.

Voor Peugeot was dit een bijzonder succesvol model dat meer dan 12 jaar onafgebroken in productie bleef. Het autootje was iets langer dan 3,5 meter en werd door een breed publiek gesmaakt. Peugeot zette het model zelfs in het Groep N rallykampioenschap in en er kwamen tal van speciale reeksen, waaronder een sportief georiënteerde 106 Rally, naast themaversies zoals de Rolland Garros. In het Peugeot-museum in het Franse Sochaux loopt nog tot eind van dit jaar een tentoonstelling waar acht versies van dit compacte wagentje staan. Naast de klassieke benzine en diesels staat er ook een bijzonder exemplaar met een elektrische aandrijving. Dit model werd in 1995 gelanceerd en bleek op dat ogenblik ronduit visionair. Het elektrische autootje bood bescheiden prestaties met een topsnelheid van 90 km/u en een (officiële) autonomie tot 100 km. Omdat de stroom uit klassieke lood-zuur batterijen werd gehaald, was het gewicht van de wagen vrij hoog, wat de prestaties en vooral het rijbereik beperkte. Ondanks de hooggespannen verwachtingen van de constructeur bij de lancering, werden er gedurende de 8 jaar dat het elektrische wagentje in productie bleef amper 6.500 exemplaren van verkocht. De meeste van die compacte elektrisch aangedreven voertuigen gingen naar overheden en gemeentelijke diensten maar doorbreken deed de technologie niet omwille van de beperkte energiedensiteit van de batterijen. Pas vanaf de komst van lithium-ion batterijtechnologie zoals we die vandaag kennen, werden elektrische voertuigen ruimer inzetbaar.