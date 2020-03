Pechverhelpingsdienst Touring heeft voor "een beperkt deel" van zijn personeel economische werkloosheid aangevraagd. Dat zegt het bedrijf. Er zijn een pak minder oproepen van mensen die met de auto in panne staan.

Veel minder mensen nemen de auto omdat dat niet meer voor om het even wat is toegestaan door de maatregelen van de regering om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor zijn er ook minder autoproblemen, merken de alarmcentrales van Touring, VAB en Europ Assistance. VAB werkt op dit moment nog aan volle capaciteit, met een driehonderdtal wegenwachters. En dankzij de lichte vorst van het weekend, was het vanochtend nog redelijk druk. "Toch merken we sinds de maatregelen van kracht zijn een halvering van het aantal interventies", zegt woordvoerder Maarten Matienko. De dienstverlening blijft gegarandeerd. Een deel van de vervangwagens houdt het bedrijf overigens apart voor mensen in de zorgsector. "We garanderen zo hun mobiliteit", zegt Matienko. Ook Touring, waar dus wel al een deel van het personeel economisch werkloos is wegens de terugval in het aantal oproepen, steunt de zorgverstrekkers. Ze kunnen rekenen op gratis bijstand, zegt woordvoerder Danny Smagghe. Dat geldt ook als ze nog geen lid zijn. Bij Europ Assistance tot slot komen er ook veel minder oproepen binnen voor pechverhelping. "Afhankelijk van de dag zijn het er tot 70 à 75 procent minder", zegt persverantwoordelijke Xavier Van Caneghem. Europa Assistance heeft geen eigen pechverhelpers, maar rekent op een netwerk van garagisten en pechverhelpers. Het bedrijf kan mensen met pech zo blijven helpen, verzekert Van Caneghem. Europ Assistance doet nog geen beroep op economische werkloosheid. "Momenteel nog niet. Er zijn nog veel dossiers, zoals medische zaken of reisannulaties, die moeten worden opgevolgd", zegt Van Caneghem.(Belga)

