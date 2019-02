Passat staat stapje dichter bij autonoom rijden

Deze grote Volkswagen wordt uitgerust met bijkomende rijhulpsystemen die een stapje verder gaan dan alles wat we tot nu toe binnen de VW-groep hebben gezien. Via de Travel Assist, zal de wagen zijn kruissnelheid nagenoeg autonoom kunnen aanhouden.

IQ.DRIVE is een overkoepelende benaming voor diverse rijhulpsystemen waarin diverse technologieën worden gebundeld. Deze technologieën maken het mogelijk om tussen 0 en 210 km/u gedeeltelijk autonoom te kunnen rijden. Eén van de cruciale onderdelen van dit systeem is het capacitieve stuur dat reageert op de aanraking van de bestuurder en vervolgens interactief gaat werken.

De Passat 2019 zal nog meer verbonden zijn en zal onder andere permanent online zijn om de navigatiefunctie te verfijnen en ook nog meer infotainment te bieden zoals streamingdiensten voor muziek. Ook onder de motorkap zien we vernieuwing. Zo zal de Passat GTE (plug-in hybrid met benzinemotor) een grotere zuiver elektrische autonomie krijgen en tot 70 km ver komen in de zero emission modus. VW heeft ook nieuws van op het dieselfront: het stelt een 2.0 TDI Evo voor die 150 pk sterk is en 10 gram minder CO2 uitstoot dan zijn voorganger. Alle benzineversies hebben voortaan ook recht op een fijnstoffilter.(Belga)