Als het van Nissan afhangt, zal u weldra uw parking in elektriciteit betalen. Een origineel idee om de elektrische mobiliteit te promoten.

De bezoekers van het Nissan-paviljoen in Yokohama kunnen weldra hun parkeerplaats betalen door stroom van de batterij van hun voertuig af te staan aan dit gebouw. Daarmee wil deze site een origineel statement plaatsen voor de elektrische en geconnecteerde toekomstgerichte mobiliteit van het merk.

Makoto Uchida, CEO van Nissan: "In de nabije toekomst zullen de elektrische voertuigen meer betekenen in de maatschappij dan enkel een eenvoudig vervoermiddel. Dit is een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is."

In het Nissan-paviljoen volstaat het de wagen aan een laadpaal te koppelen, die dan de nodige hoeveelheid stroom uit de batterij trekt, waarna de bestuurder weer automatisch de parking kan verlaten, zonder nog cash te moeten betalen. Een eenvoudige, snelle en ecologische oplossing. (Belga)

