Deze Remote Smart Parking Assist laat bestuurders hun wagen vanop afstand parkeren en verzekert een eenvoudigere toegang voor passagiers wanneer ze moeten in- of uitstappen in krappe parkeerplaatsen.

Kia kondigt aan dat de nieuwe Sorento zal worden uitgerust met de innovatieve nieuwe Remote Smart Parking Assist (RSPA) van het merk wanneer de Europese verkoop de volgende weken van start zal gaan. Het systeem helpt bestuurders om hun wagen vanop afstand in of uit krappe parkeerplaatsen te manoeuvreren met hun afstandsbediening. De vierde generatie van de Sorento wordt de eerste Kia die in Europa wordt verkocht met RSPA, wat het parkeren van de SUV in krappe plaatsen vergemakkelijkt. De technologie is ontworpen om het uit- en instappen te vergemakkelijken wanneer de bestuurder zijn wagen moet parkeren in krappe parkeerplaatsen, of wanneer bij terugkomst blijkt dat iemand anders zijn auto te dichtbij heeft geparkeerd. RSPA is verkrijgbaar op de dieselversies van de nieuwe Sorento in Europa, naargelang de specifieke markt en uitrusting. Het betekent dat alle inzittenden, inclusief de bestuurder, uit de wagen moeten stappen en de wagen de opdracht geven om de laatste fase van het parkeermanoeuvre zelf te voltooien. Het kan ook worden gebruikt om de Sorento uit een plaats te laten rijden als het niet mogelijk is om de deuren gemakkelijk of veilig te openen. RSPA wordt vanop afstand bediend met de Smart Key van de bestuurder. Hiermee kan hij de Sorento automatisch voor- of achterwaarts in of uit een parkeerplaats laten rijden van zodra hij de wagen heeft klaargezet. De technologie regelt het gaspedaal, de remmen en het stuur om de wagen in of uit een parkeerplaats te rijden, terwijl hij tegelijk de omgeving monitort met ultrasone sensoren. Als het voertuig een mogelijke aanrijding of gevaar detecteert, zoals een bewegend voertuig of een fietser of voetganger, remt het automatisch tot het traject vrij is. (Belga)

Kia kondigt aan dat de nieuwe Sorento zal worden uitgerust met de innovatieve nieuwe Remote Smart Parking Assist (RSPA) van het merk wanneer de Europese verkoop de volgende weken van start zal gaan. Het systeem helpt bestuurders om hun wagen vanop afstand in of uit krappe parkeerplaatsen te manoeuvreren met hun afstandsbediening. De vierde generatie van de Sorento wordt de eerste Kia die in Europa wordt verkocht met RSPA, wat het parkeren van de SUV in krappe plaatsen vergemakkelijkt. De technologie is ontworpen om het uit- en instappen te vergemakkelijken wanneer de bestuurder zijn wagen moet parkeren in krappe parkeerplaatsen, of wanneer bij terugkomst blijkt dat iemand anders zijn auto te dichtbij heeft geparkeerd. RSPA is verkrijgbaar op de dieselversies van de nieuwe Sorento in Europa, naargelang de specifieke markt en uitrusting. Het betekent dat alle inzittenden, inclusief de bestuurder, uit de wagen moeten stappen en de wagen de opdracht geven om de laatste fase van het parkeermanoeuvre zelf te voltooien. Het kan ook worden gebruikt om de Sorento uit een plaats te laten rijden als het niet mogelijk is om de deuren gemakkelijk of veilig te openen. RSPA wordt vanop afstand bediend met de Smart Key van de bestuurder. Hiermee kan hij de Sorento automatisch voor- of achterwaarts in of uit een parkeerplaats laten rijden van zodra hij de wagen heeft klaargezet. De technologie regelt het gaspedaal, de remmen en het stuur om de wagen in of uit een parkeerplaats te rijden, terwijl hij tegelijk de omgeving monitort met ultrasone sensoren. Als het voertuig een mogelijke aanrijding of gevaar detecteert, zoals een bewegend voertuig of een fietser of voetganger, remt het automatisch tot het traject vrij is. (Belga)