Volkswagen wil evolueren naar een softwaregeoriënteerde mobiliteitsaanbieder en biedt nu al over-the-air updates aan voor de elektrische ID.3, ID.4 en ID.4 GTX. Wordt de auto meer een meer een smartphone op vier wielen?

Volkswagen wil zijn transformatie tot een softwaregeoriënteerde mobiliteitsaanbieder versnellen met de Acccelerate-strategie. Vanaf nu krijgen alle ID.-modellen regelmatig op een mobiele manier software-updates, net zoals dat al gebeurt met smartphones en computers. Tot nu toe waren de updates in de testfase alleen beschikbaar voor klanten die waren geregistreerd in de zogenaamde 'ID. First Movers Club'. De 'ID. Software 2.3' biedt nieuwe functies en optimaliseert bestaande in de elektrische Volkswagens. Met de connectiviteit van de hele ID.-vloot creëert Volkswagen naar eigen zeggen de basis voor nieuwe klantgerichte bedrijfsmodellen waarin connectiviteit centraal staat.

"Met de volledige beschikbaarheid van onze over-the-air updates onderstrepen we niet alleen de innovatieve kracht van Volkswagen, maar creëren we nu ook de basis voor een volledig nieuwe, digitale klantenervaring", aldus Volkswagen CEO Ralf Brandstätter."Tegelijkertijd leggen we de basis voor nieuwe digitale bedrijfsmodellen en bereiken we zo een belangrijke mijlpaal in onze Acccelerate-strategie".

VW ID.4 © GF

Gratis software update

In de toekomst wil het bedrijf zijn klanten ongeveer om de twaalf weken gratis software ter beschikking stellen om de voertuigen up-to-date te houden en de klantenervaring te verbeteren. Volkswagen is ook van plan om nieuwe, datagebaseerde bedrijfsmodellen te gebruiken om meer inkomsten te genereren in de gebruiksfase met diensten en functies die klanten naar behoefte kunnen toevoegen. In de toekomst zou dat kunnen gaan om bijvoorbeeld de Travel Assist voor lange afstanden of betere prestaties van de batterij en, in een latere fase, in hoge mate geautomatiseerd rijden.

