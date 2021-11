Audi voert een software-update door op de bestaande e-Tron 55 Quattro waardoor de accu een grote nettocapaciteit krijgt en de actieradius met 20 km toeneemt. Handig en bovendien gratis voor de eigenaars van deze elektrische SUV.

Deze update geldt voor de Audi e-Tron 55 Quattro van de jaren 2019 en 2020 en wordt gratis aangeboden. De aanpassing gebeurt nog niet 'over-the-air' maar moet bij de dealer worden uitgevoerd. De 408 pk sterke elektrische SUV heeft een batterijpakket met een brutocapaciteit van 95 kWh. Maar na de aanpassing stijgt de nettocapaciteit van de huidige 83,2 kWh naar 86 kWh.

Ook efficiëntere koeling

De software-update brengt eveneens wijzigingen aan op de regeleenheid van de voorste elektromotor, die zich voortaan bij lage belasting vrijwel volledig zal uitschakelen om zo stroom te besparen, en zorgt voor een betere koeling zodat de temperatuur van de hoogspanningscomponenten efficiënter wordt . Al deze verbeteringen leiden tot ongeveer 5% of 20 kilometer meer rijbereik. Daarmee raakt de Audi e-Tron 55 Quattro's voortaan 441 km (WLTP) ver.

We kunnen ervan uitgaan dat de elektrische modellen in de toekomst regelmatig dit soort software-updates krijgen om hun prestaties te verbeteren. Net zoals dat nu gebeurt met de besturingssoftware van je smartphone of computer. En aangezien de moderne wagens meer en meer geconnecteerd zijn, zullen die upgrades ook automatisch 'over-the-air' gebeuren, waardoor een bezoek aan de garage niet meer nodig is.

