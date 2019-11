Jaguar Classic herintroduceert de originele E-Type-gereedschapsset, die zo voor het eerst in bijna vijftig jaar weer verkrijgbaar wordt. Een echt hebbeding voor oldtimerliefhebbers.

De gereedschapsset, die oorspronkelijk werd aangeboden bij de E-Types van Series 1 en Series 2, was niet meer verkrijgbaar sinds de laatste Series 2 in 1971 van de band rolde. Complete originele gereedschapssets zijn een zeldzaamheid met een hoge verzamelwaarde geworden, die worden verkocht voor bedragen tot 5.000 Britse pond. Dankzij de unieke toegang tot de ontwikkelingsarchieven hebben de onderdelenexperts van Jaguar Classic de gereedschapsset echter gereproduceerd volgens de authentieke specificaties.

De gereedschappen met Jaguar-logo worden geleverd in een met leder omhulde stoffen rol, die perfect past bij de productieperiode van de E-Type en omvat alle nodige werktuigen om de iconische sportwagen te onderhouden. De prijzen van de gereproduceerde gereedschapsset beginnen bij 732 Britse pond in het Verenigd Koninkrijk. Dan Pink, Directeur van Jaguar Classic: "De originele E-Type-gereedschapsset is een waar verzamelitem geworden dankzij zijn zeldzame en historische karakter. Klanten uit de hele wereld namen contact met ons op om te vragen waar ze de gereedschapsset konden vinden. Dat heeft ons aangezet om ze opnieuw te produceren volgens hun originele specificaties. Het is de perfecte finishing touch voor echte E-Type-fans."

De gereedschapsset met Jaguar-logo wordt ook als optie aangeboden aan klanten van E-Type Reborn-restauraties. E-Type Reborn is een complete service van Jaguar Classic, die klanten de unieke kans biedt om een volledig gerestaureerde E-Type met hoge verzamelwaarde aan te kopen bij de oorspronkelijke constructeur van het model.(Belga)