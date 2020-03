Het nieuws over het Autosalon van Genève was een koude douche voor de sector, omdat deze show als één van de belangrijkste en drukst bezochte ter wereld geldt. De beslissing viel pas drie dagen voor de officiële opening, op het ogenblik dat de opbouw van de stands al volop aan de gang was. Voor de constructeurs is er geen compensatie voorzien.

Tijdens de persconferentie in Zwitserland wees Maurice Turrettini, voorzitter van de motorshow, er allereerst op dat deze beslissing door de Zwitserse Bondsraad werd genomen. Het verdict valt volgens hen op het slechtste moment, want op dat ogenblik waren nagenoeg alle stands al opgebouwd. Los daarvan waren er op dat ogenblik nog niet veel auto's aangekomen in de expohal, die zouden pas gedurende het weekend voor de show worden geleverd.

De heer Turrettini dankt de constructeurs voor hun engagement en voor de aanzienlijke investeringen die zo'n salon met zich meebrengt. Bezoekers die hun ticket reeds online hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De komende dagen zal daarvoor een procedure worden opgestart. De vele Belgen die het Zwitserse evenement jaarlijks bezoeken, worden gevraagd om het nieuws op de website van de beurs (GIMS) te volgen.

Olivier Rihs, die dit jaar voor het eerst directeur is van de Show, bevestigt de teleurstelling van de merken en geeft ook aan dat het onmogelijk is om de autoshow uit te stellen. Momenteel worden de expohallen alweer ontruimd, want op 7 maart aanstaande moeten alles leeg zijn.

De organisatoren noemen de annulatie een bijzonder netelige kwestie omdat talloze merken veel geld betaalden om er ruimte te huren en ook deelnamen in de organisatorische kosten. De verantwoordelijken geven aan dat er geen vergoeding zijn omdat het om overmacht gaat en omdat de beslissing niet door de autoriteiten van het Salon werd genomen. Olivier Rihs herinnert de Zwitserse regering er ook aan dat deze organisatie ook belangrijk is voor andere sectoren zoals horeca en toerisme omdat het een opbrengst van 200 tot 250 miljoen Zwitserse frank in het kanton Genève genereert.

De organisatoren van de Show hebben hun eigen verliezen nog becijferd, maar dit loopt in de miljoenen. Anderzijds moten de constructeurs nu een live streaming organiseren om hun nieuwe modellen te kunnen voorstellen om het gebrek aan visibiliteit in de media te compenseren. De organisatoren geven ook nog mee dat de editie 2021 in maart zal plaatsvinden, want ondanks de moeilijkheden in de autoshowsector zou Genève deze crisis moeten overleven.(Belga)

Tijdens de persconferentie in Zwitserland wees Maurice Turrettini, voorzitter van de motorshow, er allereerst op dat deze beslissing door de Zwitserse Bondsraad werd genomen. Het verdict valt volgens hen op het slechtste moment, want op dat ogenblik waren nagenoeg alle stands al opgebouwd. Los daarvan waren er op dat ogenblik nog niet veel auto's aangekomen in de expohal, die zouden pas gedurende het weekend voor de show worden geleverd. De heer Turrettini dankt de constructeurs voor hun engagement en voor de aanzienlijke investeringen die zo'n salon met zich meebrengt. Bezoekers die hun ticket reeds online hadden gekocht, krijgen hun geld terug. De komende dagen zal daarvoor een procedure worden opgestart. De vele Belgen die het Zwitserse evenement jaarlijks bezoeken, worden gevraagd om het nieuws op de website van de beurs (GIMS) te volgen. Olivier Rihs, die dit jaar voor het eerst directeur is van de Show, bevestigt de teleurstelling van de merken en geeft ook aan dat het onmogelijk is om de autoshow uit te stellen. Momenteel worden de expohallen alweer ontruimd, want op 7 maart aanstaande moeten alles leeg zijn.De organisatoren noemen de annulatie een bijzonder netelige kwestie omdat talloze merken veel geld betaalden om er ruimte te huren en ook deelnamen in de organisatorische kosten. De verantwoordelijken geven aan dat er geen vergoeding zijn omdat het om overmacht gaat en omdat de beslissing niet door de autoriteiten van het Salon werd genomen. Olivier Rihs herinnert de Zwitserse regering er ook aan dat deze organisatie ook belangrijk is voor andere sectoren zoals horeca en toerisme omdat het een opbrengst van 200 tot 250 miljoen Zwitserse frank in het kanton Genève genereert. De organisatoren van de Show hebben hun eigen verliezen nog becijferd, maar dit loopt in de miljoenen. Anderzijds moten de constructeurs nu een live streaming organiseren om hun nieuwe modellen te kunnen voorstellen om het gebrek aan visibiliteit in de media te compenseren. De organisatoren geven ook nog mee dat de editie 2021 in maart zal plaatsvinden, want ondanks de moeilijkheden in de autoshowsector zou Genève deze crisis moeten overleven.(Belga)