Toyota geeft zijn stoere pickup een update met extra vermogen voor de 2,8 liter turbodieselmotor, een opgefrist uiterlijk en een geactualiseerde uitrusting.

De vernieuwde Hilux combineert een opvallend nieuw ontwerp, een krachtige 2.8-liter dieselaandrijflijn en verbeterde prestaties op verharde en onverharde wegen met meer comfort, een vernieuwde uitrusting en een groter aantal uitvoeringen gericht op de groeiende Europese markt voor dubbel en vrijetijdsgebruik. Nieuw is de Invincible-uitvoering die de klanten een aparte styling en een premium uitrusting biedt, die gericht is op recreatie, zonder dat dit ten koste gaat van de stevigheid, robuustheid. De Hilux Invincible met dubbele cabine is 5325 mm lang, 1900 mm breed, 1815 mm hoog. En met een laadbaklengte tussen 1525 en 2315 mm, afhankelijk van het formaat van de cabine, is het laadvermogen van 1 ton en het trekvermogen van 3,5 ton van de nieuwe Hilux nu ook uitgebreid naar alle vierwielaangedreven carrosserietypes. De beschikbare aandrijflijnen van de Hilux zijn uitgebreid met een nieuwe, krachtigere 2.8-liter dieselmotor met 204 pk en 500 Nm, waarmee de pick-up uitstekende prestaties neerzet in zijn segment. De auto is leverbaar in de carrosserievormen met extra en dubbele cabine, met een keuze uit handgeschakelde of automatische 6-versnellingsbakken, die zijn gekoppeld aan een vierwielaandrijving en standaard uitgerust met Stop & Start. (Belga)

