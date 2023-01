Opgefriste Polestar 2 rijdt verder

De Polestar 2 krijgt een lichte uiterlijke facelift maar vooral een technische upgrade met meer snufjes, een groter vermogen en groter rijbereik.

De Polestar 2 werd in 2019 gelanceerd en was het eerste volledig elektrische model van het EV-zustermerk van Volvo. De wagen werd een succesnummer en krijgt nu zijn eerste update om opgewassen te blijven tegen de groeiende concurrentie op de EV-markt.

Uiterlijk herken je de vernieuwde Polestar 2 aan de gewijzigde voorpartij met de SmartZone tussen de koplampen, die de technologie zoals camera’s en radars bevat voor de verschillende actieve veiligheidssystemen van het voertuig. Ook het design van de 20” velgen zagen we al op de Polestar 3.

De Polestar 2.

Rijbereik tot 635 km

Even belangrijk zijn de aanpassingen aan de aandrijving. Zo zit de enkele motor van de Single Motor-versies voortaan achterin in plaats van vooraan en drijft die dus de achterste in plaats van de voorste wielen aan, wat voor meer rijdynamiek zou moeten zorgen. Het gaat ook om een vernieuwde, krachtigere aandrijving die nu 299 pk en 490 Nm produceert waarmee de spurt van 0 tot 100 km/u in 6,2 seconden lukt. Dat is 1,2 seconden sneller dan voorheen.

Ook de Dual Motor-versies met vierwielaandrijving winnen aan kracht en produceren voortaan 421 pk en 740 Nm, waarmee de acceleratie vanuit stilstand tot 100 km/u nog maar 4,5 seconden in beslag neemt. Op de variant met het Performance Pack blijft het vermogen (476 pk) ongewijzigd, maar werd de nadruk meer op de achterste motor gelegd om een betere rijdynamiek te krijgen.

Naast de verbeterde prestaties legt de Polestar 2 ook een groter rijbereik voor dankzij een nieuwe generatie accu’s met een capaciteit van 69 kWh in de Standard Range-versies en 82 kWh in de Long Range-versies. Daarmee ligt de actieradius voortaan tussen 592 km en 635 km (WLTP).

De vernieuwde Polestar 2 kan nu besteld en in het najaar geleverd worden. De prijzen variëren tussen 48.690 euro voor de Standard Range Single Motor en 67.190 euro voor de Long Range Dual Motor Performance.