Opel bezorgt zijn Astra een bescheiden facelift en een nieuw motorenaanbod waarmee dit model veel schoner en zuiniger functioneert.

De uiterlijke aanpassingen aan de 'vernieuwde' Opel Astra zijn summier te noemen met vooral een hertekende voorbumper die een betere stroomlijn oplevert. De update van het interieur gaat gepaard met een nieuw infotainmentsysteem, dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto, en enkele nieuwe snufjes zoals een digitaal dashboard, een inductielader voor smartphones en een Bose-hifisysteem.

Het belangrijkste nieuws schuilt dan ook onder de motorkap, waar voortaan een reeks nieuwe driecilinders beschikbaar is. Aangezien de Astra nog een zuiver Opel-product is, zijn dit nog geen krachtbronnen van de PSA Groep, die het Duitse merk enkele jaren geleden overnam, maar nog steeds GM-motoren. Voor de 1.2 en 1.4 benzinemotoren varieert het vermogen tussen 110 en 145 pk, terwijl de 1.5 dieselvarianten 105 tot 122 pk produceren. Naargelang de versie gebeurt schakelen met een manuele zesversnellingsbak, een 9-trapsautomaat of een CVT-automaat.

Met deze nieuwe motorisaties ligt de CO2-uitstoot van de Astra tot 19 procent lager dan voorheen, met voorlopige WLTP-cijfers van 5,2-5,9 l/100 km en 120-136 g CO2/km voor de benzinemotoren, en 4,4-5,3 l/100 km en 117-139 g CO2/km voor de diesels. Meer specificaties en prijzen van het vernieuwde Astra-gamma volgen bij de lancering die er de volgende maanden aankomt.(Belga)