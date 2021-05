Opel zet de elektrificatie van zijn bedrijfsvoertuigen verder met de Movano-e.

De Movano-e is het eerste elektrische voertuig op batterijen van het Duitse merk in het marktsegment van grote bestelwagens. Hij vormt een aanvulling op de reeds varianten met dieselmotoren. "De nieuwe Movano-e vervolledigt ons aanbod van elektrische lichte bedrijfsvoertuigen. Onze klanten kunnen daardoor emissievrij rijden en transporteren", zegt Michael Lohscheller, CEO van Opel.

Opel wil voor elke transporttaak een Movano aanbieden: van personeelsvervoer, stadsleveringen tot gekoelde goederen en campers. Het robuuste karakter van dit bedrijfsvoertuig wordt volgens het merk weerspiegeld in het ontwerp dat tegelijkertijd zijn dynamiek en grote efficiëntie moet weerspiegelen. Belangrijk voor de gebruikers is dat de emissievrije Movano-e een echt alternatief vormt voor conventioneel aangedreven voertuigen.

Het elektrische aandrijfsysteem levert 90 kW (122 pk) en 260 Nm koppel met een elektronisch geregelde maximumsnelheid van 110 km u. Afhankelijk van de modelvariant kunnen klanten kiezen tussen 37 kWh en 70 kWh lithium-ionbatterijen voor een actieradius tot 117 of 224 kilometer in de gecombineerde WLTP-cyclus. De accu's zijn onder de laadruimte geplaatst. Dit komt ook de stabiliteit in bochten en de zijwindgevoeligheid ten goede, vooral bij volledige belasting. Een geavanceerd regeneratief remsysteem verhoogt de efficiëntie.

Klanten kunnen kiezen uit vier koetswerklengtes en drie hoogtes, met een maximale laadcapaciteit van 8 tot 17 m3. De standaardcabine heeft een enkele rij van drie stoelen, terwijl de tweede rij van de optionele crewcabine plaats biedt aan vier bijkomende passagiers.

Om aan speciale eisen te voldoen, is de nieuwe Movano bovendien leverbaar als chassiscabine, verlaagde chassiscabine en vloercabine met een enkele rij van drie stoelen. Verder zijn er ook gespecialiseerde ombouwingen mogelijk zoals kippers, zijschotten en campers.

