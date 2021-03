Als stijloefening toont Opel de Manta GSe Elektromod. Dit is een aangepaste versie van de coupé die in 1970 werd gelanceerd met een elektrische aandrijving en een digitaal dashboard.

Deze Manta GSe Elektromod is een geslaagde 'restomod', een klassieker die werd verbouwd met hedendaagse technologie. De keuze voor de Manta A is niet toevallig, want de snuit van dit model leverde de inspiratie voor de nieuwe designtaal van het merk die zich onder meer kenmerkt door de 'Vizor', die voor het eerst op de Mokka opdook en de meeste Opel-modellen zal sieren in de toekomst.

Verder maakt de remake van de Manta A uiteraard gebruik van een elektrische aandrijving, waarover geen verdere specificaties bekend zijn. Ook hier zit een link met het verleden want al in de jaren 70 had Opel een elektrische wagen.

Dat was de Elektro GT, een experimentele Opel GT aangedreven door twee 120 pk sterke elektromotoren waarmee de constructeur uit Rüsselsheim verschillende recordpogingen ondernam, maar die nooit tot een productiemodel leidde. Dat zal evenmin het geval zijn voor deze meer dan geslaagde Manta GSe Elektromod, die één van de fraaiste modellen uit de Opel-geschiedenis weer even tot leven brengt.

Opel Elektro GT © GF

