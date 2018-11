Opel zet in op elektrische mobiliteit in Rüsselsheim

Met de steun van de Universiteit van Kassel, Flavia IT en Plug'n Charge, twee bedrijven die gespecialiseerd zijn in laadinfrastructuren, zal de Duitse fabrikant (onderdeel van de PSA-groep) onderzoek doen naar de ideale configuratie van het elektriciteitsdistributienetwerk van morgen. Het driejarige project "E-Mobility-LAB Hessen" zal worden ondersteund door het Ministerie van Economie, Energie, Vervoer en Planning van Hessen en zal worden gefinancierd met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. In ruil daarvoor zal Opel in haar Technisch Centrum een intelligent oplaad- en distributiesysteem voor elektrische auto's opzetten. De installatie van de eerste oplaadpunten op de Opel-site in Rüsselsheim en in het testcentrum Rodgau-Dudenhofen zal in de komende maanden van start gaan. In totaal worden er minstens 160 stations voorzien om het elektrisch aangedreven wagenpark van het Technisch Centrum te kunnen laden. Op deze manier kan men simulaties op grote schaal in reële omstandigheden organiseren. Men kan er verschillende scenario's organiseren die perfect reproduceerbaar zijn zodat de verzamelde data ook representatief zijn.

(Belga)