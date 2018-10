Opel viert 120 jaar autogeschiedenis

Na het advies van haar zonen Carl, Wilhelm en Friedrich te hebben gehoord, besloot Sophie Opel in 1899 - vier jaar na de dood van Adam Opel, de oprichter van het bedrijf om auto's te gaan bouwen. Het avontuur begon dat jaar in een garage in Rüsselsheim-am-Main met 65 Opel Patentmotorwagen "Lutzmann Principe" die met de hand werden gebouwd. Sindsdien is het kleine ambachtelijke merk uitgegroeid tot een grote constructeur die inmiddels meer dan 70 miljoen voertuigen heeft gebouwd. Vanaf het prille begin wilde Opel de auto's zo efficiënt mogelijk produceren, zodat ze betaalbaar zouden blijven voor een breed publiek.

Opel is de eerste Duitse fabrikant die vanaf 1924 investeert in de productie van goedkopere modellen. In de jaren dertig bleef de fabrikant uit Rüsselsheim innoveren met technologisch vernuftige voertuigen die in het bereik van een breed publiek kwamen. We denken hierbij aan de Opel P4 of de Kadett (foto) die daarop volgde.

De eerste Kadett kreeg eind jaren dertig met een zelfdragend koetswerk, onafhankelijke voorwielophanging, een viercilinder viertaktmotor en hydraulische trommelremmen. Hij was een stuk goedkoper dan zijn rechtstreekse concurrenten. In 1938 werd de "gewone" Opel Kadett sedan verkocht voor de (destijds) ongelooflijke prijs van 1.795 mark. Het merk was door de jaren heen in alle segmenten aanwezig met modellen zoals de Opel Kadett, de Rekord en de Kapitän. Zij speelden een voorname rol in de periode van de wederopbouw en de economische revolutie.(Belga)