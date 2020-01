De Duitse autobouwer Opel heeft zijn netwerk in België geherorganiseerd, van 54 naar 34 concessiehouders en van 136 naar 109 verkooppunten. Dat heeft Michel Vercruyssen, managing director van Opel Belgium, gezegd aan Belga in de aanloop naar het autosalon van Brussel, dat morgen de deuren opent voor het grote publiek. Opel is sinds twee jaar in handen van de Franse autogroep PSA (Peugeot, Citroën, DS), die het Duitse merk overnam van het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM).

De hoofddoelstelling van PSA was om Opel weer winstgevend te maken. "Opel maakte al tien jaar lang geen winst meer, dat was niet houdbaar", zegt Vercruyssen. "Daarom werden meteen na de overname grote besparingen doorgevoerd, die hun vruchten afwerpen." Zo heeft Opel in de eerste helft van vorig jaar zowat 700 miljoen euro winst gemaakt, een stijging met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en het beste resultaat ooit voor het merk. "Voor resultaten over heel 2019 is het nog te vroeg, maar we weten wel al dat de operationele marge uitkwam op 6 procent, een doelstelling die we ons voor 2024 gesteld hadden. Het plan heeft dus snelheid gehad", aldus Vercruyssen. De reorganisatie van het Belgische netwerk moet ervoor zorgen dat de concessiehouders een gezonde winst kunnen maken. "De verkoop is ondertussen met 63 procent gestegen per verkooppunt", aldus Vercruyssen. Behalve op besparingen gaat Opel ook inzetten op elektrificatie en op de globale expansie van het merk. Dat laatste lag volgens de managing director moeilijk onder de vleugels van GM. Met de andere merken van PSA zijn synergieën gevonden, en de automerken delen platformen. "Maar Opel blijft Duits", verzekert Vercruyssen. "Het Duitse management blijft en ook in België wordt een managementploeg behouden die 100 procent voor Opel werkt." De wijzigingen die onder PSA twee jaar geleden doorgevoerd werden, kwamen volgens Vercruyssen "net op tijd". "Vandaag moeten we immers ook de uitdagingen aanpakken die op de hele autosector afkomen, met name het aanpakken van de CO2-emissies." 2020 zal volgens Wim Verloy, woordvoerder van Opel Belgium, dan ook "een groot ontwrichtingsjaar worden voor de autosector". "Het terugdringen van de emissies wordt immers de verantwoordelijkheid van de autobouwers. Zij zullen het moeten oplossen, want de klant is er nog niet echt mee bezig." Opel wil zich in de toekomst profileren als "Duits, opwindend en bereikbaar". "Ons merk wil zich richten op een breed publiek. We willen het 'meest gewilde Duitse mainstream merk' zijn", aldus Verloy. (Belga)

