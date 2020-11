Net als bij de Mokka, laat de nieuwe Opel Crossland voortaan de X in zijn naam achterwege. Naast het ontwerp heeft Opel het chassis en de besturing van de Crossland verder ontwikkeld en een sportieve GS Line-bekleding toegevoegd, evenals een adaptieve IntelliGrip-tractiecontrole.

Kenmerkend voor de nieuwe Crossland is de Opel Vizor, die organisch is geïntegreerd in het radiatorrooster en de koplampen en zich in één beweging uitstrekt over de voorkant van het voertuig. Het legendarische blitsembleem van het merk domineert trots het midden. De Vizor zal in de loop van de jaren 2020 trouwens een handelsmerk worden van alle Opel-modellen met het idee om toptechnologieën verder te clusteren.

Aan de achterzijde versterken nieuwe donkergekleurde achterlichten het kenmerkende Opel vleugellichtontwerp, en het nieuwe hoogglanzende zwarte achterklepoppervlak geeft de nieuwe Crossland een breder en sterker uiterlijk.

Fans van sportieve looks komen aan hun trekken met de Crossland GS Line. Deze nieuwe afwerking, inclusief zwarte 17-inch lichtmetalen velgen, zwart dak, kenmerkende rode sierlijsten, ergonomische AGR stoelen voor bestuurder en passagier, LED achterlichten en dakrails zorgen ervoor dat de compacte SUV zich echt onderscheidt van de concurrentie.

Het ruimtegevoel en de ergonomische AGR-voorstoelen in de Crossland maken lange ritten nog comfortabeler. De SUV overtuigt ook met een hoge mate van flexibiliteit, dankzij de individueel verschuifbare en verstelbare achterstoelen. Ze worden geleverd met een 60/40 opsplitsing en schuiven tot 150 millimeter, waardoor de kofferruimte binnen enkele seconden wordt vergroot van 410 naar een riante 520 liter. Het volledig neerklappen van de achterbank vergroot het volume van de kofferbak tot 1.255 liter.

Opel Crossland klanten kunnen kiezen uit een aandrijflijnportfolio van efficiënte benzine- en dieselmotoren met een cilinderinhoud van 1,2 en 1,5 liter. Zowel de benzinemotoren met 61 kW (83 pk) tot 96 kW (130 pk) als de dieselmotoren met 81 kW (110 pk) en 88 kW (120 pk) voldoen nu aan de strenge Euro 6d-emissienorm. De prijslijst van de Opel Crossland begint bij 19.950 euro.(Belga)

