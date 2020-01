De nieuwe generatie van de Opel Insignia staat momenteel onder de spots in Brussel en Opel toont er de snelle GSi-versie als wereldpremière. Het gaat om een flamboyante rode versie voor liefhebbers van karaktervolle breaks.

Deze GSi is als berline en als break te zien in de Heizelpaleizen. Naast het sportieve, vrij chique en opvallende design maakt de GSi het verschil met zijn motorisatie. Het model wordt aangedreven door een tweeliter turbomotor van 230 pk in combinatie met de nieuwe 9-trapsversnellingsbak. Liefhebbers van een sportievere rijstijl kunnen ook schakelen via de lepels aan het stuur.

Deze versie is minder krachtig dan de oude GSi (260 pk), maar zou efficiënter, soepeler en comfortabeler zijn, zonder in te boeten aan karakter. Het brandstofverbruik zou volgens de constructeur ook 18 procent lager liggen dan bij het uittredende model. Veelrijders kunnen de GSi ook met een 2.0 turbodieselmotor kopen (de enige die momenteel beschikbaar is op de Belgische Opel-car configurator) die 210 pk levert.

Het idee van de ontwerpers is om een topversie van de Insigna aan te bieden die net zo aangenaam en praktisch is, vooral in de Sports Tourer (break) versie. De ontwerpers hebben het interieur van de Insignia GSi verfijnd met AGR-gecertificeerde ergonomische sportstoelen. In België koop je deze Insigna GSi vanaf 44.050 euro voor de Grand Sport 2.0 CDTI berline.(Belga)

