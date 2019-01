Opel stelt nieuwe Vivaro voor

De nieuwe Opel Vivaro kan besteld worden vanaf februari en staat in de nazomer bij de dealers. Hij biedt een gamma aan versies die aangepast zijn aan de noden van de klant: hij is verkrijgbaar als gesloten bestelwagen (Cargo), als dubbele cabine met tot zes zitplaatsen, als platform cabine, en als minibus (Combi). Bovendien zijn er nu voor het eerst drie in plaats van twee lengte-opties beschikbaar: 4,60 m, 4,95 m en 5,30 meter. Naast een maximaal laadvolume van 6,6 kubieke meter, heeft de nieuwe Vivaro een laadvermogen van maximaal 14.000 kg: 200 kg meer dan zijn voorganger. Ook zijn trekkracht is toegenomen: zijn maximale sleepvermogen van 2500 kg ligt een halve ton hoger dan voordien. Enkel zijn hoogte is bescheiden: de meeste modelvarianten zijn ongeveer 1,90 m hoog. De Vivaro kan daardoor binnen in ondergrondse parkings of winkelcentra met lage plafonds, wat laden en lossen vergemakkelijkt.

Onderweg verzekert de IntelliGrip-tractiecontrole stabiliteit en veiligheid op gladde ondergrond zoals modder, zand of sneeuw. De bijkomende werfuitrusting biedt extra bodemspeling en bescherming van de carrosseriebodem. En Opel zal de nieuwe Vivaro ook met vierwielaandrijving aanbieden.

Verder leveren de brede achterdeuren en de schuifdeuren opzij een vlotte toegang tot de laadruimte. Bijzonder handig zijn de nieuwe schuifdeuren opzij die automatisch openen met een voetbeweging. Voorwerpen van meer dan 4,02 m lang kunnen veilig worden opgeborgen in de versie van 5,30 m lang, dankzij het FlexCargo-doorlaadluik onder de passagierszetel vooraan. Binnen in de nieuwe Vivaro voelen zowel bestuurder als passagiers zich als in een personenwagen: systemen zoals het head-up display, 180°-achteruitrijcamera, waarschuwing voor mogelijke aanrijding met voorligger (Forward Collison Alert), automatische noodrem (Automatic Emergency Braking) en cruise control zorgen voor een ontspannen rijervaring.(Belga)