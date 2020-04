Opel zal nog dit jaar de productie opstarten van zijn nieuwe generatie Mokka, het compacte Opel SUV-model. De Mokka zal tevens beschikbaar zijn met een 100 procent elektrische aandrijving, zodat hij helemaal bij de tijd is.

Er is nog niet al te veel geweten over het design van de nieuwe Mokka, het enige wat we hebben is deze camouflagefoto. Wat we wel weten is dat de Mokka - net als de Peugeot 208 en de Opel Corsa - met elementen uit de PSA-organenbank zal worden gebouwd. Hij zal bovendien een meer sobere uitstraling hebben dan de net zoals de Peugeot 2008 waarmee het zijn e-CMP-platform deelt.

Opel legt momenteel de laatste hand aan de ontwikkeling en de validatie van de technologische innovaties, waaronder de elektrische aandrijving. De autofabrikant voorziet een 136 pk sterke elektromotor die wordt gevoed door een batterij van 50 kWh die we al kennen van de e-2008. De autonomie moet vergelijkbaar zijn met die van de Peugeot, wat neerkomt op 320 km volgens de WLTP-meetmethode. De topsnelheid blijft beperkt tot 150 km/u en er worden drie rijmodi voorzien: Eco, Normal en Sport.

De autofabrikant belooft dat de elektrische Mokka dankzij de ervaring van Peugeot aangenaam zal rijden en dat het onderstel perfect is opgewassen tegen het aanzienlijke gewicht van ruim 1,5 ton. De productie van de nieuwe Mokka start in het vierde kwartaal van dit jaar en er wordt voorrang gegeven aan de e-Mokka. De prijs zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met die van de e-2008, namelijk 37.500 euro.(Belga)

