Opel lanceert een compacte elektrisch aangedreven brommobiel, de Rocks-e. Het model komt niet als een verrassing, want het werd rechtstreeks afgeleid van de Citroën Ami die eerder werd gecommercialiseerd.

Het lijkt erop dat de markt van de elektrische brommobielen aan belang wint, want na Citroën komt nu ook Opel met een vergelijkbaar product dat mogelijk ook in deelplatformen zal worden ingezet. Bijna tien jaar geleden pionierde Renault reeds met de Twizzy, een vergelijkbaar stadvoertuigje waar bestuurder en passagier achter elkaar moesten plaatsnemen.

In tegenstelling tot die Twizy is de Opel Rocks-e helemaal gesloten. Hij biedt plaats aan twee inzittenden en de zijdeuren openen naar voor.

Qua aandrijving voorziet men een elektromotor met een bescheiden vermogen van 6 kW. Dat beperkte vermogen volstaat voor de topsnelheid van 45 km/u. Op die manier kan de lithium-ion batterij met een capaciteit van 5,5 kWh een rijbereik tot 75 km realiseren.

Omdat de batterij compact blijft, kan men ze perfect aan een klassiek stopcontact opladen. Een volledige laadbeurt lukt al op 3,5 uur. Via een adapter kan het voertuig eveneens aan een publieke laadpaal worden opgeladen.

Opel stelt dat de Rocks-e geen auto is, hij houdt het midden tussen een scooter en een stadswagentje en biedt 'Sustainable Urban Mobility'. Om die reden wordt het officieel gezien als een brommobiel waardoor hij ook geschikt is voor jongeren vanaf 16 jaar. De bestuurders moeten wel ten minste over een bromfietsrijbewijs (A3) beschikken.

Opel belooft het voertuig al in de herfst op de Duitse markt te commercialiseren. De overige Europese markten - waaronder België - zullen vanaf 2022 worden bediend. Een exacte prijs is nog niet bekend, maar zal wellicht net boven de 7.000 euro liggen, de instapprijs van de Citroën Ami.

