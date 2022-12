Opel Rocks brengt elektrische fun

Opel schreef een designwedstrijd uit voor een frivole versie van zijn Rocks en dat leverde een zeer extreme en ruige interpretatie op van de elektrische micro-auto.

In het kader van de Rocks-e Design Hack mochten jonge designstudenten en creatievelingen hun eigen interpretatie uitwerken van de elektrische microwagen van Opel. Dat leverde mooie en originele resultaten op en uiteindelijk koos de jury voor het zeer extreme ontwerp van de Duitser Lukas Wenzhöfer.

Deze Opel Rocks e-Xtreme ziet er zeer potent uit en laat hallucinante prestaties vermoeden met zijn enorme achterspoiler en zeer breed spoor. Het lijkt wel een razendsnelle woestijnbuggy die zo zou kunnen starten in de Dakar Rally. Maar weet dat de topsnelheid nog altijd tot 45 km/u beperkt blijft en de aandrijving geen diep gegrom maar het gekende zachte gezoem van de elektromotor produceert.

De Opel Rocks e-Xtreme.

Slechts één exemplaar

Het goede nieuws is dat het ontwerp van de Opel Rocks e-Xtreme ook gerealiseerd zal worden, zij het in één exemplaar om het designproject mooi af te ronden. Een volwaardige productie komt er dus niet in tegenstelling tot het zustermodel Citroën Ami Buggy, waarvan 50 stuks gemaakt zullen worden.